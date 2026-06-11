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buscado por interpol

Hombre detenido en Ituzaingó por delitos sexuales aguardará sentencia en prisión preventiva: tenía alerta roja desde 2024

El hombre está imputado por abuso sexual agravado. Cumplía arresto domiciliario pero tras ausentarse del proceso, fue recapturado y llevado a prisión mientras sigue la investigación.

Foto: Subrayado. Operativo policial en barrio Ituzaingó el martes.

Foto: Subrayado. Operativo policial en barrio Ituzaingó el martes.

Un hombre imputado por abuso sexual agravado fue recapturado el martes en el barrio Ituzaingó, en Montevideo, tras permanecer prófugo desde 2024. El procedimiento estuvo a cargo de Interpol y fue informado por Subrayado, que registró el momento en que la Policía se encontraba frente a la vivienda para realizar el allanamiento.

El caso es investigado por la Fiscalía de Pando. El hombre había sido imputado en 2023 y, en ese momento, la Justicia dispuso arresto domiciliario total como medida cautelar. Luego, las restricciones fueron flexibilizadas y pasó a cumplir arresto domiciliario nocturno. Además, colaboraba con el proceso.

Sin embargo, cuando fue convocado para una audiencia de acusación desapareció y estuvo fuera del alcance de las autoridades. Por eso, Interpol emitió una alerta roja internacional. Según los investigadores, desde 2024 podía encontrarse en Brasil.

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Finalmente fue ubicado en Montevideo y detenido el martes. Tras su recaptura, la Justicia dispuso que cumpla prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Ahora deberá realizarse la audiencia de control de acusación correspondiente.

Subrayado había informado el martes que el hombre es sospechoso de haber abusado sexualmente de su hijastra. La denuncia fue presentada en 2019, cuando la víctima tenía 16 años. Según ese registro, los abusos comenzaron cuando la niña tenía 4 años.

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