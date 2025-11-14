Hombre denuncia a su primo por el robo de una herencia de USD 300.000; realizó varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria

Un hombre denunció que un primo le robó cerca de 300.000 dólares que había heredado de su tío en Durazno . El denunciado era el gestor del fallecido y el mismo día de la muerte realizó varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria.

El abogado de la víctima, Sergio De Souza, dijo a Subrayado que si bien la denuncia ya fue realizada aún no hay un fiscal asignado. El defensor se reunió con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

"Mi cliente es un heredero testamentario. Heredó una vasta extensión de hectáreas de campo. Heredó una población importante de vacunos y una considerable cuenta bancaria en dólares".

Y agregó: "El problema que emerge es que el día del fallecimiento de la persona que testó, a la tarde, un familiar comenzó a transferir el dinero de la cuenta de él para sí mismo. Lo increíble de todo esto es que se excedió en los montos de transferencia".

De Souza explicó que existieron movimientos de 12 mil dólares que superaron los límites permitidos. Además, indicó que este familiar hacía las veces de gestor administrativo de la persona fallecida.

Hasta el momento no hay designado un turno a un fiscal de Durazno para que realice la investigación. Por su parte, el banco bloqueará la cuenta hasta el 30 de noviembre.