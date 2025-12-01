Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia

Realizan una movilización con corte de calle en Garzón y Máximo Santos en reclamo de justicia por la muerte del motociclista Gonzalo, que murió en un siniestro de tránsito la semana pasada.

El miércoles pasado, en la intersección de las calles Máximo Santos y Confederada, Gonzalo, motociclista de 22 años, fue atropellado por un hombre de 38 años que conducía una camioneta y se encuentra prófugo.

En ese momento el motociclista quedó en estado grave y el hombre fue indagado, identificado en el lugar y quedó emplazado. Luego de que falleció la víctima, la Policía no pudo volver a ubicar al conductor, que permanece prófugo y es buscado intensamente.

La madre de Gonzalo, María, aseguró que lo que piden es justicia. "Quiero que pague lo que hizo con mi hijo, porque me lo mató como un perro", sostuvo la mujer. "Mi hijo tirado en el piso pedía que lo ayudaran y el le seguía pisando la cabeza. Lo único que quiero es justicia. Dejó una familia destrozada", agregó. El joven tenía tres hijos pequeños.

La Policía intervino en el lugar, donde hubo intercambio entre la familia y efectivos por el corte de calle.