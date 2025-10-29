El Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía de Colonia, emitió un pedido de colaboración a la población para ubicar a Héctor Nelson Giribone Badano, de 67 años. Es un comerciante de Carmelo que tomó una bicicleta este martes y no volvió a su casa, supo Subrayado.
Buscan a un comerciante de Carmelo que está desaparecido; Policía emitió pedido de ayuda
Héctor Giribone tiene 67 años y está desaparecido desde este martes. Su familia denunció el caso ante la Policía.
Su familia afirmó que no tuvo inconvenientes con ninguna persona y no hay novedades de él desde entonces. Fue visto por última vez en Carmelo, ciudad ubicada a 80 kilómetros al noroeste de Colonia del Sacramento. Sus familiares presentaron la denuncia ante la Policía.
Giribone vestía camisa verde, un jean claro y había tomado dos buzos, llevaba una campera de color negro y circulaba en una bicicleta tipo playera de color celeste, de dama, con canasto negro, detalló Interior.
Quienes cuenten con información pueden aportarla a través del 911, del teléfono 2030 4638 (Sección de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes), del correo [email protected] o acudir a la dependencia policial más cercana.
