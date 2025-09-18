RECIBÍ EL NEWSLETTER
imputado

Hombre de 44 años enviado a prisión preventiva por abuso sexual agravado contra un menor en Paysandú

El hombre fue imputado con prisión preventiva, a la espera de un fallo judicial definitivo. La Fiscalía lo investiga además por posible tráfico de personas.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 44 años fue imputado este miércoles en Paysandú por reiterados delitos de abuso sexual agravados y tráfico de personas en reiteración real.

La investigación inicial se produjo a raíz de una denuncia que una mujer hizo porque, según dijo, el imputado había abusado de su hijo menor de edad. La víctima contó lo ocurrido y la mujer se presentó en la comisaría especializada e hizo la denuncia.

Eso fue en julio de 2025 y, a partir de eso, el menor comenzó a recibir asistencia especializada, por protocolo.

Foto: AFP. Papa León XIV.
Seguí leyendo

El papa destituyó a diácono y maestro de catecismo encarcelado por abuso sexual de menores

En tanto, el hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas y enviado a prisión preventiva. La Fiscalía investiga si cometió abuso sexual contra más de un menor de edad, y si está implicado en tráfico de personas.

Estará en prisión preventiva por 90 días, hasta el 15 de diciembre. Alrededor de esa fecha la Justicia fallará de forma definitiva, en base a lo investigado por la Fiscalía de 4° turno de Paysandú.

Temas de la nota

Lo más visto

Ciclón extratropical: Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad
el informe de nubel cisneros

Ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
en maldonado

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
testimonio y cámaras

Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas

Te puede interesar

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan video
HOY, EN LA IMM

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados video
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

Dejá tu comentario