Hombre de 44 años enviado a prisión preventiva por abuso sexual agravado contra un menor en Paysandú

Un hombre de 44 años fue imputado este miércoles en Paysandú por reiterados delitos de abuso sexual agravados y tráfico de personas en reiteración real.

La investigación inicial se produjo a raíz de una denuncia que una mujer hizo porque, según dijo, el imputado había abusado de su hijo menor de edad. La víctima contó lo ocurrido y la mujer se presentó en la comisaría especializada e hizo la denuncia.

Eso fue en julio de 2025 y, a partir de eso, el menor comenzó a recibir asistencia especializada, por protocolo.

En tanto, el hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas y enviado a prisión preventiva. La Fiscalía investiga si cometió abuso sexual contra más de un menor de edad, y si está implicado en tráfico de personas.

Estará en prisión preventiva por 90 días, hasta el 15 de diciembre. Alrededor de esa fecha la Justicia fallará de forma definitiva, en base a lo investigado por la Fiscalía de 4° turno de Paysandú.