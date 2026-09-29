Hijos de Ruben Rada preparan tributo a Tótem; el espectáculo será en el Sodre el 10 y 11 de octubre

Se prepara el tributo a la banda Tótem con los hijos de Ruben Rada homenajeando a su padre. El espectáculo tendrá lugar el 10 y 11 de octubre a la hora 21 en el Auditorio del Sodre.

El tributo estaba siendo preparado por el propio Rada y los integrantes de la banda. Sus hijos sintieron que su padre hubiera querido seguir adelante con el tributo a la histórica banda.

Los tres hijos del músico, fallecido el 26 de agosto a los 83 años, junto a Daniel "Lobito" Lagarde tradicional bajista de Tótem, serán los encargados del homenaje.

En diálogo con Subrayado, Lucila agradeció a los fanáticos que siempre están y a los jóvenes que se han sumado.

"Cuando me lo propuso Ruben acepté enseguida", dijo Lagarde. Y agregó: "Éramos muy compinches con Ruben en esa época, componiendo, caminando por la calle, Ruben pensando en melodías. Luego yendo a mi casa, agarrando la guitarra y ayudándolo con los acordes".

Julieta Rada destacó que Totem nos marcó a todos por lo que está bueno recordarlo y dejar bien arriba la bandera de la música uruguaya.