Se prepara el tributo a la banda Tótem con los hijos de Ruben Rada homenajeando a su padre. El espectáculo tendrá lugar el 10 y 11 de octubre a la hora 21 en el Auditorio del Sodre.
Hijos de Ruben Rada preparan tributo a Tótem; el espectáculo será en el Sodre el 10 y 11 de octubre
Los tres hijos del músico, fallecido el pasado 26 de agosto, junto a Lobito Lagarde serán los encargados del homenaje.
El tributo estaba siendo preparado por el propio Rada y los integrantes de la banda. Sus hijos sintieron que su padre hubiera querido seguir adelante con el tributo a la histórica banda.
Los tres hijos del músico, fallecido el 26 de agosto a los 83 años, junto a Daniel "Lobito" Lagarde tradicional bajista de Tótem, serán los encargados del homenaje.
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En diálogo con Subrayado, Lucila agradeció a los fanáticos que siempre están y a los jóvenes que se han sumado.
"Cuando me lo propuso Ruben acepté enseguida", dijo Lagarde. Y agregó: "Éramos muy compinches con Ruben en esa época, componiendo, caminando por la calle, Ruben pensando en melodías. Luego yendo a mi casa, agarrando la guitarra y ayudándolo con los acordes".
Julieta Rada destacó que Totem nos marcó a todos por lo que está bueno recordarlo y dejar bien arriba la bandera de la música uruguaya.
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