Hijo de un contratista de futbolistas a prisión por amenazas a la fiscal Ferrero

Ferrero fue amenazada el 10 de mayo de 2020, un día después del atentado contra la Dirección General de Represión al Tráfico de Drogas, ubicada en la zona del Prado.

El mensaje con el que se pretendió amedrentar a la fiscal llegó a través de Whatsapp y decía: “espero que le vaya bien pero de ahora en más le va a ir como usted decida, queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas más difíciles para nosotros vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan nosotros también lo haremos. Usted me entiende, no tengo que explicarle mucho, acuérdese que todo tiene un límite”.

Según supo Subrayado, el hombre tenía consigo el celular desde donde partió el mensaje en el momento en el que el mismo se envío a pesar de que no era el suyo.

El indagado, de iniciales G.R.A.S., fue condenado a la pena de seis meses de prisión a la que se le descontará el tiempo de detención y de prisión domiciliaria. Es decir, deberá cumplir a partir de ahora dos meses de prisión efectiva como autor responsable de un delito de violencia privada especialmente agravado en calidad de coautor en reiteración real, con un delito de tenencia no autorizada de municiones en calidad de autor.