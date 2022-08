El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado por los homicidios que ocurrieron en los últimos días y la conferencia brindada este lunes por autoridades de Montevideo. "Tenemos un mes en donde hay 31 homicidios en todo el país, no 42 o 43 como se dice por ahí. Son 31 porque no se incluyen los abatidos por parte de la policía, no se incluyen los suicidios, y los que son muertes dudosas donde no hay un elemento para determinar por instituto forense de que fue un asesinato", remarcó.