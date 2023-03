"Heber jamás va a interferir", dijo Santiago González sobre investigación a Gustavo Penadés

Y añadió: "Una cosa es una frase de respaldo humano, político y (por) conocimiento, y otra cosa es creer que el ministro va a interferir en la investigación. Jamás va a interferir".

El director dijo que cree "plenamente en la Justicia" y que Penadés "se va a poder defender". "Él señala, y le creo, que eso no sucedió", sostuvo.

RESPALDO DE HEBER.

El ministro Heber se refirió este miércoles a la acusación de Celeste contra el senador Penadés por abuso sexual. “Esto es una difamación”, dijo.

En términos políticos sostuvo que es una "situación de indignación". Al ser consultado sobre si respalda al senador –que ocupa la banca a la que él renunció para asumir en el Poder Ejecutivo–, respondió que “ha pedido ser él quien lleve adelante el tema". "Dijo: no quiero involucrar al partido, no quiero involucrar al gobierno, es un tema personal".

NOTA HEBER ROCHA

LA INVESTIGACIÓN FISCAL

La Fiscalía encargada de investigar el caso, lo hará para establecer si hubo retribución a menores para realizar actos sexuales, un delito previsto en la legislación uruguaya.

Penadés hizo una declaración pública en la mañana de este miércoles, en la que se puso a disposición de la Justicia. Negó "rotundamente" las acusaciones de abuso sexual y pedofilia y anunció acciones legales contra quienes lo señalan de cometer esos delitos.

En su defensa, Penadés dijo ante la prensa: “Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni nunca he relegado de la misma, por el contrario, pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo”.

Romina Celeste lo acusó en redes sociales de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad.