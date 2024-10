Heber: "Hace 46 años que nuestra familia está esperando una respuesta sobre el asesinato de Cecilia Fontana, nuestra madre"

El senador del Partido Nacional y ex ministro Luis Alberto Heber publicó este sábado un video en el que hace referencia al procesamiento con prisión del ex policía Juan Ricardo Zabala por el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en 1978 . La decisión judicial se conoció este viernes a última hora, y refiere al caso conocido como de los vinos envenenados.

“Naturalmente, el hecho de que se esté haciendo justicia nos genera paz y tranquilidad, a nuestra familia. Pero no podemos olvidar que atrás de esto hubo un ataque político al Partido Nacional por la resistencia que el mismo estaba haciendo a la dictadura militar. Las botellas fueron dirigidas a Carlos Julio Pereyra, a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Mario Heber. Tomó una vida inocente, la de nuestra madre, y fue un alto precio que pagó el Partido Nacional a su oposición y a su lucha por la libertad”, dijo Heber.

“Nuestra familia, a partir del 78, no tuvo madre, nuestros hijos no conocieron a su abuela, hoy están naciendo sus bisnietos. Lo que nos resta decir es que ha triunfado la vida frente a la muerte. Ha triunfado el amor frente al odio. Para nosotros es justo que en un país estas aberraciones humanas no queden impunes. Gracias a la Justicia, aunque ha tardado, pero la misma llega”, finalizó.