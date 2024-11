Heber afirmó que programa de la Coalición será "norte para seguir actuando" en el Parlamento

El exministro del Interior y senador Luis Alberto Heber manifestó que el resultado electoral no es de su “agrado”, luego de que se conoció que Yamandú Orsi será el próximo presidente, pero destacó un “acto eleccionario perfecto”.

“Después habrá tiempo para hacer análisis. No es el momento ahora”, dijo.

“Como las mayorías no existen, hay que fabricarlas. Entonces tiene que haber un Parlamento con mucho diálogo. En ese sentido uno puede negociar, no al punto de no reconocerse en los compromisos que establecimos con la ciudadanía”.