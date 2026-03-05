Bordaberry busca interpelar al ministro del Interior; mantiene reunión con legisladores de la oposición

El senador colorado Pedro Bordaberry se reúne con legisladores de la Coalición Republicana para analizar interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, por seguridad.

En la mañana de este jueves, Andrés Ojeda, se refirió a esta posibilidad y dijo que debería acordarse primero con un diálogo interno del Partido Colorado. También planteó la duda sobre si la cámara de Diputados es más adecuado que el Senado.