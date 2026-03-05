RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Bordaberry busca interpelar al ministro del Interior; mantiene reunión con legisladores de la oposición

Hay diálogo sobre la cámara en la que se debería llevar a cabo la convocatoria y si la fecha debería ser anterior o posterior a la presentación del Plan Nacional de Seguridad.

Carlos Negro en el Parlamento. Foto: Foco Uy

El senador colorado Pedro Bordaberry se reúne con legisladores de la Coalición Republicana para analizar interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, por seguridad.

En la mañana de este jueves, Andrés Ojeda, se refirió a esta posibilidad y dijo que debería acordarse primero con un diálogo interno del Partido Colorado. También planteó la duda sobre si la cámara de Diputados es más adecuado que el Senado.

También deberán definir si se hace antes o después de que el ministro presente el Plan Nacional de Seguridad, junto al presidente Orsi.

Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

