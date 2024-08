"He sido infinitamente feliz": Blanca Rodríguez se despidió de su programa radial

"He sido infinitamente feliz por estos seis años haciendo radio. Hacía muchísimos años que yo no hacía radio", dijo en los últimos minutos del programa radial este viernes.

"Sé que tener un micrófono adelante es un privilegio que tenemos pocos. Cuánta gente debería tenerlo y no lo tiene. Cuánta gente tiene cosas para decir y no tiene dónde. Y en este largo camino me he dado cuenta que quienes tienen las cosas más interesantes para decir son los que menos micrófono tienen adelante. Hay que buscarlos, ese es el desafío del periodista. Hay que encontrarlos. Traer a esas personas que enriquecen realmente la comunicación", agregó.

La periodista agradeció a sus compañeros, a los columnistas y a la producción del programa.

"Les agradezco el respeto, el afecto y la confianza. Y sigan allí, sigan encontrándose con esta gente maravillosa (...) Gracias siempre y hasta siempre", concluyó.

En el inicio del programa este viernes, también dijo que se sentía "muy gratificada y conmovida" y que era un "día de felicidad".