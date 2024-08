"Estoy apabullada por el afecto y el cariño", dice Blanca Rodríguez a pocas horas de su último Subrayado

Destacó que varias personas le han enviado imágenes en estos días, desde que el lunes anunció su despedida de Subrayado.

"Son registro de las distintas modas que han pasado por mi cabeza, a partir de los 90", bromeó, sobre sus apariciones al frente del noticiero de Canal 10.

"No me acordaba, empecé a ver imágenes que guarda la gente. Armaron videos con imágenes. ¿Dónde estaba todo esto? ¿Quién guardó todo esto? La gente tiene imágenes y me resulta increíble", agregó.

La periodista cierra su participación en el programa radial, y desde las 19:00 horas de este viernes le dará, por última vez, la bienvenida a las noticias.