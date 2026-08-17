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HOLLYWOOD

Hayden Panettiere, actriz de "Heroes" y "Nashville", murió a los 36 años

"Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron", comunicó el padre de la actriz.

Hayden Panettiere. Foto: AFP

Hayden Panettiere. Foto: AFP

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión "Heroes" y "Nashville", ha muerto a los 36 años, informan medios estadounidenses.

Su padre confirmó la muerte de la actriz en un comunicado a ABC News.

"Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", dijo el padre de la actriz.

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Pidió que se conceda privacidad a su familia mientras "procesan esta pérdida inimaginable".

No se dieron detalles inmediatos sobre su muerte, pero el medio TMZ afirmó que había una "investigación abierta" sobre la causa.

Nacida en 1989, Panettiere se convirtió en una estrella infantil y posteriormente tuvo numerosos papeles en cine y en televisión.

FUENTE: AFP

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