Tati Milano habló por primera vez tras ser eliminada de Gran Hermano Uruguay: "Capaz porque fui 100% sincera"

Tatiana Milano fue eliminada de la casa de Gran Hermano Uruguay este domingo, con el 64,4% de los votos del público. Estaba en placa junto a Jéssica y Guada.

Este lunes, la participante estará en los estudios de Canal 10 para hablar horas después de su salida, analizar el juego y el futuro de la casa más famosa.

En su salida, fue entrevistada por Eliana Dide. “Yo me lo podía esperar”, aseguró.

Al ser consultada sobre la decisión del público, que derivó en su eliminación, dijo: “Capaz porque fui 100% sincera. No me arrepiento de nada de lo que hice en la casa, fui 100% yo. Cero arrepentimiento. Disfruté, me encantó estar ahí, volvería una y mil veces”.

¡ELI DIDE RECIBE A TATI M. APENAS SALE DE LA CASA! Primeras palabras, primeras reacciones y todo lo que tiene para contar después de su salida…



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“Muchas gracias a todos por el apoyo, los amo a todos. Obvio que no a todo el mundo le va a gustar mi personalidad”, agregó. Y volvió a agradecer a quienes la apoyaron.

“Salí contenta, estoy contenta”, aseguró.

Mirá el momento en el que el Colo Gianarelli, conductor de GH Uruguay, anunció su eliminación.