Uruguay inició el camino hacia la primera emisión de Bono Global del año

El gobierno uruguayo comenzó el proceso de consultas con fondos de inversión para la primera emisión de bonos del año en mercados internacionales, lo que podrá incluir títulos en pesos uruguayos y en dólares.

El Ministerio de Economía encargó la ronda de conversaciones a Citigroup, el banco Itaú y Goldman Sachs para concretar este mismo lunes y transmitir los lineamientos de la operación financiera.

Uruguay precisa hacer una colocación de deuda en el año de más de USD 5.000 millones y no hizo hasta ahora ninguna emisión en el exterior, pero sí en el mercado local.

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Los agentes financieros esperaban que Uruguay despejara dudas sobre el contenido de la ley presupuestal, en el entendido que precisaba prudencia en el gasto y no incrementarlo. El gobierno propuso al Parlamento un aumento marginal del gasto.

Además, la expectativa en los mercados sobre Uruguay estaba centrada en que no aplicara el plan de pasaje al Estado de la administración de cuentas de ahorro previsional, que hoy está a cargo de empresas especializadas y la iniciativa lo encargaba a un monopolio estatal.

El gobierno dio marcha atrás en ese plan y dejó el manejo de cuentas y la cartera de bonos en manos de las AFAP como lo hacen desde hace 30 años.

Uruguay destaca a los inversores su baja prima de riesgo y la buena calificación de deuda que asignan las agencias Moody's, S&P y Fitch.

Las comunicaciones previas del MEF indican que la operación puede incluir una gestión de pasivos dirigida a los bonos globales en dólares y en pesos, así como letras de regulación monetaria del Banco Central.