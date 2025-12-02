RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Hay tres detenidos en el marco de la investigación por robos a perfumerías en Montevideo

Durante un allanamiento fueron detenidos dos hombres y una mujer. También incautaron armas, municiones y perfumes.

perfumes-rapiñas-farmacias

Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras un allanamiento por hurto a varias perfumerías.

En el marco de una investigación tras el robo en una perfumería semanas atrás, personal del Área de Investigaciones de Zona II identificó el domicilio de uno de los presuntos involucrados. Posteriormente el Juzgado Letrado autorizó los allanamientos.

Durante la jornada, tres equipos operativos ingresaron al lugar y en una edificación ubicada al fondo del predio localizaron al primer detenido. Allí se incautó dos morrales con armas de fuego, una pistola hurtada en el años 2020 y un revólver calibre 357, además de perfumes de diversas marcas, prendas de vestir, un casco y otros objetos presuntamente vinculados a los hurtos investigados.

dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de setiembre; negociadores trabajaron en el lugar
Seguí leyendo

Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar

En la vivienda principal se identificaron a dos adultos y se incautó varios perfumes, municiones calibre 357 y 38, además de otros efectos de interés.

Los detenidos, dos hombres de 23 y 47 años y una mujer de 54, permanecen ahora a disposición de la justica.

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
ANUNCIÓ NUBEL CISNEROS

Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas de hasta 44°C en el norte y térmicas superiores
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

Te puede interesar

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
MALDONADO

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

Dejá tu comentario