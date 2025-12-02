Hay tres detenidos en el marco de la investigación por robos a perfumerías en Montevideo

Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras un allanamiento por hurto a varias perfumerías.

En el marco de una investigación tras el robo en una perfumería semanas atrás, personal del Área de Investigaciones de Zona II identificó el domicilio de uno de los presuntos involucrados. Posteriormente el Juzgado Letrado autorizó los allanamientos.

Durante la jornada, tres equipos operativos ingresaron al lugar y en una edificación ubicada al fondo del predio localizaron al primer detenido. Allí se incautó dos morrales con armas de fuego, una pistola hurtada en el años 2020 y un revólver calibre 357, además de perfumes de diversas marcas, prendas de vestir, un casco y otros objetos presuntamente vinculados a los hurtos investigados.

Seguí leyendo Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar

En la vivienda principal se identificaron a dos adultos y se incautó varios perfumes, municiones calibre 357 y 38, además de otros efectos de interés.

Los detenidos, dos hombres de 23 y 47 años y una mujer de 54, permanecen ahora a disposición de la justica.