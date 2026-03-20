"Hay que estar muy cerca", dijo Herou sobre contenedores desbordados y aseguró que actualmente están controlados

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , se refirió a los contenedores desbordados por el conflicto con Adeom .

“Si el camión que tiene que vaciar un contenedor por lo que sea no sale, ese contenedor va a quedar con residuo. Pero yo diría que está superado. Hoy venimos recuperados, pero hay que estar muy cerca y trabajar en lo de fondo, cómo seguimos. Vamos a trabajar Montevideo y hay que ir barrio por barrio, lento”, sostuvo.

“Los días normales, la cantidad de camiones que salen a trabajar y la cantidad de contenedores vaciados es la adecuada. Cuando por cualquier circunstancia los camiones no salen, es lo que nota la ciudad”, dijo.

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Además, destacó que vienen “funcionando muy bien “ los cambios en barrios como Carrasco y Punta Gorda respecto a la recolección de basura. En esta zona entregaron contenedores intradomiciliarios tanto para residuos mezclados como reciclables y retiraron los de vía pública.

“Los invito a recorrer y vean el barrio. Está impecable, y no lo decimos solo nosotros, lo dice el Municipio”, aseguró Herou. “Nos llevará unos días más de seguimiento muy de cerca”, indicó.

También se refirió a la denuncia por un robo que fue radicada y que fue “seguido de cerca”.

“Hubo un robo en cientos. Los robos no son un problema, lo que no quiere decir que no estemos muy atentos. En el caso del Cerro, hace no mucho hubo un robo. Lo trabajamos con la Policía, con las cámaras, detectamos a la persona que había robado y recuperamos el contenedor. Estamos siguiendo muy de cerca para que no se transforme en un problema”, dijo.

El próximo barrio al que llegarán es a La Teja.