RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

"Hay que estar muy cerca", dijo Herou sobre contenedores desbordados y aseguró que actualmente están controlados

También se refirió a contenedores intradomiciliarios de Carrasco y Punta Gorda. Confirmó que hubo un robo, pero se hizo seguimiento y lo recuperaron.

LEONARDO-HEROU

“Si el camión que tiene que vaciar un contenedor por lo que sea no sale, ese contenedor va a quedar con residuo. Pero yo diría que está superado. Hoy venimos recuperados, pero hay que estar muy cerca y trabajar en lo de fondo, cómo seguimos. Vamos a trabajar Montevideo y hay que ir barrio por barrio, lento”, sostuvo.

“Los días normales, la cantidad de camiones que salen a trabajar y la cantidad de contenedores vaciados es la adecuada. Cuando por cualquier circunstancia los camiones no salen, es lo que nota la ciudad”, dijo.

presidenta de ancap explica ganancias del 2025: nos posiciona para enfrentar lo que esta sucediendo en materia geopolitica
Seguí leyendo

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"

Además, destacó que vienen “funcionando muy bien “ los cambios en barrios como Carrasco y Punta Gorda respecto a la recolección de basura. En esta zona entregaron contenedores intradomiciliarios tanto para residuos mezclados como reciclables y retiraron los de vía pública.

“Los invito a recorrer y vean el barrio. Está impecable, y no lo decimos solo nosotros, lo dice el Municipio”, aseguró Herou. “Nos llevará unos días más de seguimiento muy de cerca”, indicó.

También se refirió a la denuncia por un robo que fue radicada y que fue “seguido de cerca”.

“Hubo un robo en cientos. Los robos no son un problema, lo que no quiere decir que no estemos muy atentos. En el caso del Cerro, hace no mucho hubo un robo. Lo trabajamos con la Policía, con las cámaras, detectamos a la persona que había robado y recuperamos el contenedor. Estamos siguiendo muy de cerca para que no se transforme en un problema”, dijo.

El próximo barrio al que llegarán es a La Teja.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Te puede interesar

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: Hay niños que pueden estar en riesgo físico video
TRES NOCHES CON TIROTEOS EN MANGA

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: "Hay niños que pueden estar en riesgo físico"
Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica video
Cecilia San Román

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"
Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Dejá tu comentario