Paro sorpresivo de trabajadores de Copsa este viernes: reclaman por falta de pagos

La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) realiza un paro total de servicios desde las 11:00 de este viernes, que se extiende hasta el reintegro con los primeros servicios del sábado. La medida fue resuelta por la falta de pago del restante del salario de marzo y el incumplimiento de acuerdos en el cronograma de pagos por parte de la empresa, indicó.

“Citamos a todos los trabajadores a partir de este momento a concentrarnos en la terminal Río Branco para la movilización”, indicó el sindicato.

En un comunicado a la opinión pública, los trabajadores señalaron que la situación de atraso en los salarios “se viene repitiendo y haciendo pública desde hace al menos 14 años” y que han contado con el apoyo de usuarios y de las filiales de la Unott y del PIT-CNT.

También indicaron que han recurrido en reiteradas oportunidades al Parlamento, juntas departamentales, ministerios e intendencias sin que haya soluciones de fondo. Aseguran que enfrentan el acoso de financieras y bancos por los atrasos, y que en sus familias hay “mucha incertidumbre y tristeza” por la falta de certezas.

El sindicato sostuvo que durante mucho tiempo evitó medidas de este tipo en fechas sensibles, pero que actualmente no tienen margen para sostener a sus familias. Reclaman al gobierno que haga cumplir el pago total de los salarios en fecha y al sector empresarial que no coloque a los trabajadores “de rehenes” por diferencias con el Poder Ejecutivo.

ATC se solidarizó con el chofer de Ucot que sufrió un episodio violento en Montevideo en la noche del jueves. "Repudiamos los actos de violencia y hacemos un llamado a la reflexión como sociedad. No podemos naturalizar estos hechos y debemos denunciarlos públicamente. Esperamos que las autoridades empresariales y de gobierno estén a la altura de las circunstancias protegiendo a los trabajadores del transporte y castigando estas conductas aberrantes de algunos ciudadanos", expresó.