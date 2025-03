Hay paro en el Comedor Universitario en reclamo por respuesta de autoridades tras muerte de un trabajador

Consideran que hay "mala comunicación" entre autoridades. También afirman que hay compañeros que no están en condiciones de trabajar tras lo vivido el 13 de marzo, pero que tras la medida que comenzó la semana pasada, hubo avances.

"Hay una situación hacia la Comedor de Furgoni, que debería habilitarse en abril. No sabemos si va a ser así, pero si las autoridades insisten en abrir -somos unos de los defensores que pedimos mucho tiempo que ese comedor produzca, debe trabajar, un comedor universitario para la gurisada que tiene becas- pero en este momento primero no está preparado para hacerlo y segundo no tiene funcionarios. Es un problema que lo venimos denunciando. Hay un par de llamados, no está ingresando gente, no hay personal para cubrir", agregó Schiera.