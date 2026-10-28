Hay más de 6.000 casos de sífilis y la cifra supera el total de 2025; Lustemberg habló de "aumento exponencial"

Aumentan los casos de sífilis en Uruguay y más de la mitad se notifican en jóvenes de entre 15 y 29 años. Los datos se dieron a conocer este miércoles, en el día regional para la eliminación de la enfermedad.

La directora del Programa Nacional de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública (MSP), Susana Cabrera, indicó que la enfermedad "viene aumentando en los últimos años" en Latinoamérica y Uruguay no es la excepción.

Cabrera sostuvo que la cifra de casos supera los 6.000, que es más que el total de infectados en 2025 y que este año cerrará en cerca de 8.000 casos.

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El incremento de casos de sífilis se da en todas las franjas etarias y predomina en los más jóvenes. Según las notificaciones al MSP, seis de cada diez casos en mujeres y cuatro de cada diez en hombres, tienen entre 15 y 29 años.

Para concientizar sobre el tema, alumnos de la UTU de Pan de Azúcar realizaron un video en el que enfatizan sobre el uso del preservativo como método de protección contras las infecciones de transmisión sexual.

Además del uso de preservativo, el MSP recomienda realizar un test rápido para detectar la enfermedad y cortar la transmisión. Pueden aparecer síntomas al inicio, pero luego desaparecen. Por eso, es necesario el test porque la sífilis continúa en el cuerpo, aunque no haya síntomas. Los casos más graves se pueden dar en embarazadas que no lo tratan a tiempo.

Cabrera indicó que si la enfermedad no se trata de manera oportuna puede ocasionar la muerte intrauterina del bebé o que nazca con sífilis. Advirtió de consecuencias graves a largo plazo cuando la persona infectada pasa muchos años sin tratamiento.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, habló de un "aumento exponencial" de los contagios desde 2018 a este año, particularmente, en la pospandemia.