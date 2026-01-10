Hay más de 17.000 clientes de UTE sin luz en todo el país; Canelones y Salto, los departamentos más afectados

Hay más de 17.000 clientes de UTE sin luz en todo el país, de acuerdo a los datos de la hora 12 de este sábado proporcionados por el monitoreo de la situación del servicio eléctrico.

El departamento más afectado es Canelones con 8.725 clientes sin suministro de energía eléctrica, que representan más del 3% del total. Además, hay 3.818 clientes sin luz en Maldonado, 1.960 en Salto (que representan el 3,6% del total del departamento) y 1.212 en Montevideo.

El presidente Yamandú Orsi afirmó este sábado que "el viento trajo problemas al provocar cortes de energía" y pidió comprensión y paciencia a la población. También, destacó el esfuerzo de los equipos de UTE que trabajan para restablecer el suministro.

