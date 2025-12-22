Hay dos detenidos por la balacera que dejó una mujer muerta y cinco jóvenes heridos en Piedras Blancas

El Departamento de Homicidios hizo en la mañana de este lunes dos allanamientos que permitieron dar con dos sospechosos de la balacera del sábado en la madrugada en Piedras Blancas , que dejó una mujer de 44 años muerta y cinco jóvenes de entre 18 y 27 años heridos, uno de ellos grave.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que los procedimientos se realizaron en los barrios Jardines del Hipódromo y Borro, en Montevideo. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Además, los policías incautaron una moto que será periciada. Según sospechan, puede ser la utilizada durante el crimen.

El ataque a tiros ocurrió a las dos de la madrugada del sábado en Teniente Galeano y Rafael, donde seis personas se encontraban reunidas.

Según la información policial, los agresores pasaron por el lugar en moto y, sin mediar palabra, dispararon en ráfaga contra las víctimas. La Policía presume que el objetivo del ataque era una mujer de 44 años, quien murió como consecuencia de las heridas de arma de fuego, mientras que las demás víctimas serían colaterales.

Los heridos fueron jóvenes de entre 18 y 27 años. Un joven de 18 años se encuentra en estado grave, con una bala alojada en el cráneo. Otro joven también está grave. Un joven de 21 años resultó herido en un brazo y se retiró sin recibir el alta médica. Además, una joven de 27 años permanece internada con una herida abdominal grave y otra de 22 años sufrió una herida en una pierna y está fuera de peligro.

El Departamento de Homicidios y la Fiscalía continúan recabando testimonios para avanzar en la investigación.