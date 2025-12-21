Policía investiga balacera en Piedras Blancas que dejó a una mujer asesinada y a cinco jóvenes heridos

Se trató de un ataque a balazos que dejó como saldo una mujer asesinada y otras cinco personas heridas de bala, una de ellas muy grave, en el barrio Piedras Blancas .

Pasaban 10 minutos de las 02:00 de este sábado cuando ocurrió todo. Seis personas estaban en la esquina de Teniente Galeano y Rafael cuando personas en moto pasaron por el lugar y sin mediar palabra arremetieron a balazos de modo ráfaga contra las personas.

El objetivo del ataque, cree la Policía, era una mujer de 44 años que terminó muriendo producto de la balacera . El resto de los heridos, serían víctimas colaterales.

Los otro cinco heridos son jóvenes de entre 18 y 27 años, uno de ellos de 18 años se encuentra herido grave con una bala alojada en el cráneo. Otro joven de su misma edad también se encuentra grave, mientras que un joven de 21 ingresó herido de arma de fuego en el brazo derecho y se fue sin recibir el alta médica.

Una joven de 27 años permanece internado con una herida en el abdomen, también grave.

La sexta víctima una joven de 22 años resultó herida de arma de fuego en una pierna y está fuera de peligro.

Personal del Departamento de Homicidios en conjunto con la Fiscalía vienen recabando distintos testimonios para poder avanzar en el ataque a balazos que dejó un fallecido y cinco heridos.