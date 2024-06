Hay cuatro requeridos por el cuádruple homicidio de Maracaná; uno está imputado por tráfico de municiones

El 1 de junio, un joven de 19 años sin antecedentes penales, había sido imputado por un delito de tráfico interno de municiones tras ser detenido en varios allanamientos realizados por la Policía en el marco de la investigación del cuádruple homicidio. La investigación, a cargo de la fiscal Cecilia Bonsignore, no logró en ese momento reunir evidencias para vincularlo a los crímenes ocurridos en una vivienda de peatonal El Ombú y calle De la Vía.

Este joven fue imputado con una pena de seis meses de libertad a prueba por adquirir municiones sin tener autorización y sin seguir el trámite legal. Desde entonces, estaba a la espera de la fijación de la audiencia en la que se determinaría el cumplimiento de las medidas de la libertad a prueba. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la audiencia en la que se establecía la obligación de presentarse en la comisaría, entre otras medidas, fue fijada para este jueves.

El joven es uno de los cuatro requeridos por los homicidios. Este lunes, cuando la Policía lo fue a buscar a su casa, no lo encontró. Según se dijo, formalmente no está incumpliendo la libertad a prueba, porque no se le establecieron obligaciones para su cumplimiento.