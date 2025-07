Hay conflicto laboral en Pedidos Ya por reclamo de mejores condiciones: trabajadores y empresa se reúnen este martes

"La empresa entiende que los vínculos son de arrendamiento de servicio, que no se trata de trabajo dependiente, pero más allá de la calificación del vínculo jurídico que es lo que determina en nuestro país un juez y no hay sentencias vinculadas a Pedidos Ya en particular, tenemos una ley de plataformas digitales de febrero de este año y un decreto reglamentario que ya tiene dos semanas, que dice que deben tener determinadas garantías básicas en el ejercicio de las tareas", señaló.