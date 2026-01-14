Hay 13 condenados en el marco de la investigación para desarticular grupo criminal vinculado a Os Manos

Condenaron a 12 uruguayos y un brasileño en el marco de la investigación para desarticular un grupo delictivo de la facción brasileña Os Manos que operaba en Artigas .

Las condenas fueron obtenidas en procesos abreviados, todos por el “delito de suministro a título oneroso de sustancia estupefaciente, y uno de ellos en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Las penas impuestas van de 2 a 3 años de prisión efectiva, además del decomiso de sustancia, dinero y bienes incautados”, informó Fiscalía.

También un adolescente detenido en ese marco fue condenado por una infracción grave a la ley penal, con tres meses de internación en el Inisa.

Seguí leyendo Un hombre se encuentra grave tras ser encontrado con una herida de arma blanca en el cuello; Policía investiga

El operativo, denominado Pollux, comenzó en diciembre y esta semana hubo 22 allanamientos simultáneos en los que se detuvo a 16 personas, de las que ahora 13 fueron condenadas.

Con la investigación se identificó que el grupo criminal Os Manos operaba en Artigas, intentando expandir la venta de drogas hacia los barrios Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.

“De acuerdo a las actuaciones, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como principal método de control territorial, además de reclutar a personas menores de edad para la comercialización de drogas”, indica el comunicado del Ministerio del Interior.

La investigación determinó puntos de acopio de drogas, armas y otros elementos vinculados a la actividad. Los allanamientos permitieron la incautación de 16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

La Policía de Artigas tuvo apoyo de jefaturas de Salto, Rivera y Tacuarembó.