Hay 12 detenidos tras varios allanamientos en Montevideo: apuntan a un clan familiar de narcotráfico

La Policía antidrogas de Montevideo realizó 11 allanamientos simultáneos en el barrio La Teja en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar, según fuentes vinculadas al caso consultadas por Subrayado este martes de mañana.
La Policía antidrogas de Montevideo realizó en las últimas horas 11 allanamientos simultáneos en La Teja y detuvo al menos a 10 personas en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar.
Como resultado de esta intervención denominada "Operación Babel", en la que participó un centenar de efectivos, 12 personas fueron detenidas y se incautaron armas, drogas, municiones y varios vehículos de alta gama (ver foto principal).
Se trata de una camioneta Nissan Kicks, un BMW X1, y otro BMW 330.
La fiscal a cargo es Stella Llorente, de 2º Turno de Estupefacientes.
