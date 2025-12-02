Hay 12 detenidos tras varios allanamientos en Montevideo: apuntan a un clan familiar de narcotráfico

Autos incautados tras allanamientos en La Teja. Autos incautados tras allanamientos en La Teja. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La Policía antidrogas de Montevideo realizó 11 allanamientos simultáneos en el barrio La Teja en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar, según fuentes vinculadas al caso consultadas por Subrayado este martes de mañana.

Como resultado de esta intervención denominada "Operación Babel", en la que participó un centenar de efectivos, 12 personas fueron detenidas y se incautaron armas, drogas, municiones y varios vehículos de alta gama (ver foto principal).

Se trata de una camioneta Nissan Kicks, un BMW X1, y otro BMW 330.

La fiscal a cargo es Stella Llorente, de 2º Turno de Estupefacientes. operacion-babel-ministerio-del-interior

