RECIBÍ EL NEWSLETTER
VARIOS AUTOS DE ALTA GAMA INCAUTADOS

Hay 12 detenidos tras varios allanamientos en Montevideo: apuntan a un clan familiar de narcotráfico

La Policía antidrogas de Montevideo realizó en las últimas horas 11 allanamientos simultáneos en La Teja y detuvo al menos a 10 personas en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar.

Autos incautados tras allanamientos en La Teja. 

Autos incautados tras allanamientos en La Teja. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Autos incautados tras allanamientos en La Teja. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La Policía antidrogas de Montevideo realizó 11 allanamientos simultáneos en el barrio La Teja en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar, según fuentes vinculadas al caso consultadas por Subrayado este martes de mañana.

Como resultado de esta intervención denominada "Operación Babel", en la que participó un centenar de efectivos, 12 personas fueron detenidas y se incautaron armas, drogas, municiones y varios vehículos de alta gama (ver foto principal).

Se trata de una camioneta Nissan Kicks, un BMW X1, y otro BMW 330.

dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de setiembre; negociadores trabajaron en el lugar
Seguí leyendo

Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar

La fiscal a cargo es Stella Llorente, de 2º Turno de Estupefacientes.

operacion-babel-ministerio-del-interior

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
ANUNCIÓ NUBEL CISNEROS

Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas de hasta 44°C en el norte y térmicas superiores
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

Te puede interesar

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
MALDONADO

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

Dejá tu comentario