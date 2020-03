Hasta el momento solo Uruguay y Surinam están libres de Coronavirus en la región

Las estrategias para evitar que el virus se propague van a depender de las políticas públicas de cada país.

El médico infectólogo, Eduardo Savio, dijo que “de un modo teórico” es posible que haya personas que hayan regresado de zonas de circulación viral “que no tengan ningún síntoma” pero que presenten el virus.

"Estamos en un bajo riesgo teórico porque no hay casos detectados" dijo el infectólogo y agregó que esto no quiere decir que "no haya personas en el territorio con el virus".

Savio dijo que esto fue lo que sucedió en países como España e Italia, “cuando ellos detectaron los primeros casos se dieron cuenta que el virus ya estaba circulando”.

Para el médico, que el grupo de riesgo esté constituido por personas mayores de 65 años con patologías previas, es un problema para un país de población envejecida como Uruguay.