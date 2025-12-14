RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATAQUE ISRAELÍ

Hamás confirma muerte de uno de sus responsables militares en Gaza y reivindica su derecho a las armas

Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que consideraba "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

AFP

AFP

El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al Hayya, confirmó este domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque israelí en la Franja de Gaza y ratificó el derecho del grupo a disponer de armamento.

"El pueblo palestino atraviesa actualmente momentos difíciles y sufre enormemente (...) con el martirio de más de 70.000 personas, el último el del comandante muyahidín Raed Saad y sus compañeros", dijo Hayya en un mensaje en la cadena Al-Aqsa TV.

Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que consideraba "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

roberto carlos sufrio un accidente en su cadillac; impacto contra tres autos y fue derivado a un hospital
Seguí leyendo

Roberto Carlos sufrió un accidente en su Cadillac; impactó contra tres autos y fue derivado a un hospital

"La resistencia y sus armas son un derecho legítimo garantizado por el derecho internacional y están vinculados al establecimiento de un Estado palestino", declaró Hayya.

"Estamos dispuestos a considerar cualquier propuesta que preserve este derecho y garantice el establecimiento de un Estado palestino", añadió.

Una tregua, negociada por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, poco más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
proyecto

Liverpool presentó cómo será el Nuevo Estadio Belvedere: las imágenes y el adelanto del proyecto
POLICÍA Y ADUANAS

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería
JOSÉ IGNACIO

Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Te puede interesar

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
Policía Caminera
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara