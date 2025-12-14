Hamás confirma muerte de uno de sus responsables militares en Gaza y reivindica su derecho a las armas

El jefe de Hamás en Gaza , Khalil al Hayya, confirmó este domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque israelí en la Franja de Gaza y ratificó el derecho del grupo a disponer de armamento.

"El pueblo palestino atraviesa actualmente momentos difíciles y sufre enormemente (...) con el martirio de más de 70.000 personas, el último el del comandante muyahidín Raed Saad y sus compañeros", dijo Hayya en un mensaje en la cadena Al-Aqsa TV.

Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que consideraba "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

"La resistencia y sus armas son un derecho legítimo garantizado por el derecho internacional y están vinculados al establecimiento de un Estado palestino", declaró Hayya.

"Estamos dispuestos a considerar cualquier propuesta que preserve este derecho y garantice el establecimiento de un Estado palestino", añadió.

Una tregua, negociada por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, poco más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

FUENTE: AFP