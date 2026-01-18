RECIBÍ EL NEWSLETTER
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta

Las víctimas eran un adolescente de 14 años, su padre de 40 y su tío de 26. El último cuerpo fue encontrado por buzos en la mañana de este domingo.

Foto: Armada Nacional. Trabajos en represa de India Muerta, en Rocha.

Tres personas, entre ellas un menor de edad, murieron tras desaparecer este sábado de tarde luego de ingresar al agua del lago de la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha.

Prefectura y Bomberos trabajaron en la búsqueda y localizaron los cuerpos. Durante la tarde del sábado se produjo el primer hallazgo pasadas las 18 horas, mientras que poco antes de las 20 se confirmó el segundo, informó entonces Subrayado. El restante fue encontrado por buzos en la mañana de este domingo.

Las víctimas eran integrantes de una misma familia. Se trataba de un adolescente de 14 años, su padre de 40 y el tío del menor, de 26 años.

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
De acuerdo a la información primaria, el adolescente se tiró al agua y fue arrastrado por la corriente hacia la represa. Ante esta situación, el padre y el tío se tiraron para intentar rescatarlo, pero también fueron arrastrados por el agua.

