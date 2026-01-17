RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido

Tres personas, entre ellas un adolescente de 14 años, desaparecieron este sábado de tarde tras ingresar al agua del lago de la represa de India Muerta, en Rocha.

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 

Según supo el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, personal de Prefectura y de Bomberos hallaron dos cuerpos y buscan a la tercera persona aún desaparecida.

Las víctimas son miembros de una familia. Se trata de un adolescente de 14 años, su padre de 40 y el tío del menor, de 26 años.

Pasadas la hora 18, la Armada Nacional informó que fue hallado el primero de los cuerpos, y poco antes de las 20 se confirmó el segundo hallazgo.

La búsqueda continúa este domingo.

De acuerdo a la información primaria, el adolescente se habría arrojado al agua y fue arrastrado por la corriente hacia la represa. Ante esto, el padre y el tío se tiraron para rescatarlo y también fueron arrastrados por el agua.

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
