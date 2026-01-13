Hallaron el cuerpo de un hombre que se ahogó en el río Uruguay

El cuerpo de un hombre de 68 años fue hallado este lunes en la costa del río Uruguay, en las inmediaciones de la playa Ubici, en el departamento de Río Negro.

Según informó la Armada, el hombre se encontraba en la zona y fue encontrado inconsciente sobre la costa. Personal que acudió al lugar intentó reanimarlo, pero no se obtuvieron resultados positivos. Minutos más tarde, médicos constataron su muerte.

El caso fue informado a la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes. La autopsia determinó que el hombre no presentaba heridas ni lesiones provocadas por terceros, por lo que se confirmó que la causa de muerte fue por ahogamiento.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

