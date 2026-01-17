Hallaron dos de los tres cuerpos de las personas desaparecidas en la represa de India Muerta, son dos adultos y un menor

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente.

Tres personas , entre ellas un menor de edad, desaparecieron este sábado de tarde tras ingresar al agua del lago de la represa de India Muerta , en Rocha .

Según supo el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, personal de Prefectura y de Bomberos hallaron dos de los tres cuerpos y con los buzos de la Armada Nacional buscan al tercero.

Las víctimas son miembros de una familia. Se trata de un adolescente de 14 años, su padre de 40 y el tío del menor, de 26 años.

Seguí leyendo Identifican a 33 personas que tuvieron contacto con chofer que tiene sarampión y aconsejan su aislamiento

Pasadas la hora 18, la Armada Nacional informó que fue hallado el primero de los cuerpos, y poco antes de las 20 se confirmó el segundo hallazgo.

La búsqueda continúa el domingo si al caer la noche no se encuentra el tercer cuerpo.

De acuerdo a la información primaria, el adolescente se habría arrojado al agua y fue arrastrado por la corriente hacia la represa. Ante esto, el padre y el tío se tiraron para rescatarlo y también fueron arrastrados por el agua.