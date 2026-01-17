RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Hallaron dos de los tres cuerpos de las personas desaparecidas en la represa de India Muerta, son dos adultos y un menor

Tres personas, entre ellas un adolescente de 14 años, desaparecieron este sábado de tarde tras ingresar al agua del lago de la represa de India Muerta, en Rocha.

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente.&nbsp;

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 

Según supo el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, personal de Prefectura y de Bomberos hallaron dos de los tres cuerpos y con los buzos de la Armada Nacional buscan al tercero.

Las víctimas son miembros de una familia. Se trata de un adolescente de 14 años, su padre de 40 y el tío del menor, de 26 años.

Pasadas la hora 18, la Armada Nacional informó que fue hallado el primero de los cuerpos, y poco antes de las 20 se confirmó el segundo hallazgo.

La búsqueda continúa el domingo si al caer la noche no se encuentra el tercer cuerpo.

De acuerdo a la información primaria, el adolescente se habría arrojado al agua y fue arrastrado por la corriente hacia la represa. Ante esto, el padre y el tío se tiraron para rescatarlo y también fueron arrastrados por el agua.

