Un vecino que circulaba por la ruta 40 de Canelones encontró el cuerpo de un hombre al lado de una moto, en el kilómetro 92 de dicha carretera.
Hallan a un hombre muerto al lado de una moto en la ruta 40 de Canelones
La Policía de Tala, Canelones, trabaja en lo que podría ser un accidente fatal sobre el kilómetro 92 de la ruta 40. Allí encontraron a un hombre de 54 años fallecido, junto a una moto.
Tras avisar a la Policía concurrieron al lugar efectivos de la Seccional 10 de Tala. Personal médico constató el fallecimiento del hombre, de 54 años, junto a una moto marca Vital de 125 centímetros cúbicos. Trabajó Policía Científica para determinar lo sucedido.
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