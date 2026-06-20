LA POLICÍA INVESTIGA COMO ACCIDENTE FATAL

Hallan a un hombre muerto al lado de una moto en la ruta 40 de Canelones

La Policía de Tala, Canelones, trabaja en lo que podría ser un accidente fatal sobre el kilómetro 92 de la ruta 40. Allí encontraron a un hombre de 54 años fallecido, junto a una moto.