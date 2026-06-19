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VÍCTIMA PERMANECE INTERNADA

Imputaron por intento de homicidio al hombre que le disparó en el pecho a una mujer de 51 años en Rocha

Como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva por 120 días. La víctima, una funcionaria municipal con licencia médica, permanece grave, en coma inducido, tras ser operada.

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La Justicia Penal de Rocha imputó a un hombre de 36 años por el intento de homicidio de una mujer de 51 a la que disparó en el pecho. Como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

El imputado ya contaba con varios antecedentes penales. En la mañana del jueves, Nelson Jonathan Puñales Nogueira ingresó a una vivienda del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha, según dijo, a comprar drogas junto a su pareja.

En el interior de la casa, se encontraba la mujer de 51 años. Por causas que se investigan, el hombre le disparó en el pecho a la dueña de la vivienda.

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La víctima es una funcionaria municipal que, por un tema de salud, estaba con licencia médica en su casa. La mujer permanece internada grave, en coma inducido, luego de una intervención quirúrgica, en la que que se le extrajo la bala.

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