Hallan un feto en una planta de depuración de OSE en Treinta y Tres

Foto: OSE. Planta potabilizadora en Treinta y Tres.

Un feto fue hallado este jueves en la planta de depuración de OSE en Treinta y Tres. El descubrimiento fue realizado por funcionarios de una empresa barométrica particular, que lo encontraron mientras realizaban tareas de limpieza y descarga de pozos, y de inmediato llamaron a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el feto, de unos 20 centímetros, se encontraba sobre un trozo de madera, colocado encima de la tapa de un pozo.

La fiscal de 2° turno, Ana Segovia, asumió la investigación y concurrió a la planta junto a autoridades de la Jefatura local. La planta de OSE está ubicada en Camino del Mensajero y Gerardo Mattos, en las afueras de la ciudad de Treinta y Tres.

