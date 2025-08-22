Un cuerpo humano, aparentemente de un hombre, fue encontrado en una usina de saneamiento ubicada en Cayetano Rivas y Del Cid. Es en el límite de los barrios La Teja y Paso Molino, a pocos metros del arroyo Miguelete.
Hallan un cuerpo en una usina de saneamiento a metros del arroyo Miguelete
El hallazgo ocurrió a primera hora de la tarde del viernes. Es en el límite de los barrios Paso Molino y La Teja.
El hallazgo ocurrió a primera hora de la tarde de este viernes. La usina pertenece la Intendencia de Montevideo. Los trabajadores dijeron a Subrayado que el cuerpo fue arrastrado dentro de un caño de saneamiento y lo expulsó una máquina que está dentro de la usina.
La Policía Científica trabaja en la escena para recabar indicios que permitan conocer detalles de lo ocurrido. También la autopsia será clave para, entre otras cosas, saber la causa de muerte. La víctima, al momento, permanece sin identificar.
También se desconoce desde dónde fue arrastrado el cadáver.
