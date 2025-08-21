RECIBÍ EL NEWSLETTER
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas este viernes

Los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país, indica el informe de Meteorología.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A partir de la madrugada del viernes 22, un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país con un desplazamiento gradual hacia el resto del territorio nacional, indica el informe.

Según Meteorología, los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país.

En las zonas de tormenta, se prevé la posibilidad de rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

