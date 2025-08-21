El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas este viernes
Los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país, indica el informe de Meteorología.
A partir de la madrugada del viernes 22, un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país con un desplazamiento gradual hacia el resto del territorio nacional, indica el informe.
Según Meteorología, los fenómenos más intensos con tormentas fuertes y puntualmente severas se pronostican para el norte del río Negro y litoral oeste del país.
Seguí leyendo
Comienzan las obras para reparar el puente de los accesos dañado el 14 de julio y hay desvío de tránsito en la zona
En las zonas de tormenta, se prevé la posibilidad de rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Temas de la nota
Lo más visto
INFORME DE METEOROLOGÍA
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas este viernes
MAL TIEMPO
Nueva advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
LOURDES ETCHEGOYEN
"Es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; dijo la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
más de 250 envíos
Delincuentes usurparon más de 60 cédulas para comprar en el exterior y vender la mercadería; hay un detenido
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI
Dejá tu comentario