14 MESES DE LIBERTAD A PRUEBA

Rompió la tobillera, intentó agredir a la Policía con un machete, fue detenido y terminó condenado

Deberá cumplir una pena de 14 meses de libertad a prueba por reiterados delitos de desacato agravado y destrucción de dispositivo electrónico.

Un hombre de 26 años fue condenado por desacato y destrucción de dispositivo electrónico tras intentar agredir a la Policía con un machete, luego de romper la tobillera.

El individuo era monitoreado con el dispositivo de vigilancia electrónica por una medida judicial y cuando la tobillera dejó de emitir señal dio lugar a la intervención policial.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre exaltado por el consumo de alcohol, se mostró violentó, agredió verbalmente a los agentes e intentó atacarlos con un machete. Intentó escapar, pero fue detenido. Se le incautó el arma blanca y la tobillera dañada.

Tras la audiencia judicial, fue condenado como autor de reiterados delitos de desacato agravado en reiteración real con un delito de destrucción de un dispositivo electrónico a 14 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba.

