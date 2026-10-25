Hallan un cetáceo sin vida en una playa en Carmelo

Fotos: Armada Nacional.

La Armada Nacional informó que este domingo de mañana fue encontrado un cetáceo sin vida en la playa Seré de Carmelo, en el departamento de Colonia.

Según el comunicado, el hallazgo se produjo sobre las 10:30, cuando personal de la Subprefectura del Puerto de Carmelo realizaba un patrullaje de rutina.

Tras encontrar al animal, se coordinó un operativo con la Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo y la ONG SOS Rescate Fauna Marina.

Como medida preventiva, se delimitó y custodió el área para evitar que las personas se acercaran al ejemplar. A las 11:00, personal del municipio utilizó maquinaria para retirar al cetáceo de la playa.

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