Este domingo 25 de octubre la mañana se presenta fría y húmeda, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Domingo frío y húmedo, con lluvias aisladas y descenso de temperatura: mirá el pronóstico
Habrá nubosidad y las precipitaciones aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, con algunas lluvias aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este. Luego, el tiempo mejorará rápidamente, con descenso de temperatura y disminución de la nubosidad.
Las temperaturas máximas previstas serán de 20 °C en el norte, 17 °C en el oeste, 16 °C en el sur y el este, y 15 °C en el área metropolitana.
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Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÁX.: 20 °C
MÍN.: 8 °C
SUR:
MÁX.: 16 °C
MÍN.: 8 °C
ESTE:
MÁX.: 16 °C
MÍN.: 6 °C
OESTE:
MÁX.: 17 °C
MÍN.: 8 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 15 °C
MÍN.: 9 °C
Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con restos de nubosidad en la costa sureste, donde durante las primeras horas el tiempo estará inestable. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y bajas temperaturas durante la noche.
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