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pronóstico de nubel cisneros

Domingo frío y húmedo, con lluvias aisladas y descenso de temperatura: mirá el pronóstico

Habrá nubosidad y las precipitaciones aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Este domingo 25 de octubre la mañana se presenta fría y húmeda, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, con algunas lluvias aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este. Luego, el tiempo mejorará rápidamente, con descenso de temperatura y disminución de la nubosidad.

Las temperaturas máximas previstas serán de 20 °C en el norte, 17 °C en el oeste, 16 °C en el sur y el este, y 15 °C en el área metropolitana.

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Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:
 MÁX.: 20 °C
MÍN.: 8 °C

SUR:
 MÁX.: 16 °C
MÍN.: 8 °C

ESTE:
 MÁX.: 16 °C
MÍN.: 6 °C

OESTE:
 MÁX.: 17 °C
MÍN.: 8 °C

ÁREA METROPOLITANA:
 MÁX.: 15 °C
MÍN.: 9 °C

Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con restos de nubosidad en la costa sureste, donde durante las primeras horas el tiempo estará inestable. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y bajas temperaturas durante la noche.

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