Domingo frío y húmedo, con lluvias aisladas y descenso de temperatura: mirá el pronóstico

Foto: Subrayado.

Este domingo 25 de octubre la mañana se presenta fría y húmeda, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, con algunas lluvias aisladas en las primeras horas en las zonas noreste y este. Luego, el tiempo mejorará rápidamente, con descenso de temperatura y disminución de la nubosidad.

Las temperaturas máximas previstas serán de 20 °C en el norte, 17 °C en el oeste, 16 °C en el sur y el este, y 15 °C en el área metropolitana.

Mirá el detalle de temperaturas. NORTE:

MÁX.: 20 °C

MÍN.: 8 °C SUR:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 8 °C ESTE:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 6 °C OESTE:

MÁX.: 17 °C

MÍN.: 8 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 15 °C

MÍN.: 9 °C Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con restos de nubosidad en la costa sureste, donde durante las primeras horas el tiempo estará inestable. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo parcialmente nublado y bajas temperaturas durante la noche.