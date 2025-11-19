Hallan restos óseos humanos en San José y peritos buscan establecer su procedencia

Foto: Subrayado.

Un hombre halló restos óseos humanos en la mañana de este miércoles en San José de Mayo y avisó a la Policía, que se dirigió al lugar y delimitó la zona para el retiro de los huesos.

Se trata de tres cráneos y otros huesos, al parecer de larga data, que serán enviados al Instituto Técnico Forense (ITF) para su pericia.

De acuerdo con lo observado, los restos presentan un tiempo considerable de antigüedad, informó a Subrayado el jefe de la policía local, Osvaldo Molinari. Y agregó que estaban próximos a una heladera abandonada en el lugar, que estaba incendiada.

El caso está bajo investigación policial.

Temas de la nota San José

restos óseos