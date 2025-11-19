RECIBÍ EL NEWSLETTER
san josé

Hallan restos óseos humanos en San José y peritos buscan establecer su procedencia

Fueron encontrados este miércoles tres cráneos y otros huesos, al parecer de larga data, que serán periciados.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Un hombre halló restos óseos humanos en la mañana de este miércoles en San José de Mayo y avisó a la Policía, que se dirigió al lugar y delimitó la zona para el retiro de los huesos.

Se trata de tres cráneos y otros huesos, al parecer de larga data, que serán enviados al Instituto Técnico Forense (ITF) para su pericia.

De acuerdo con lo observado, los restos presentan un tiempo considerable de antigüedad, informó a Subrayado el jefe de la policía local, Osvaldo Molinari. Y agregó que estaban próximos a una heladera abandonada en el lugar, que estaba incendiada.

Foto: Subrayado, archivo.
Joven iba en moto, le dispararon en el pecho y lo mataron; el homicida está prófugo

El caso está bajo investigación policial.

