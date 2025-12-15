Hallan muertos al director de Hollywood Rob Reiner y a su esposa Michele; Policía investiga "aparente homicidio"

La policía de Los Ángeles está investigando las muertes del actor y cineasta de Hollywood Rob Reiner y de su esposa como un "aparente homicidio", en medio de una oleada de mensajes de pésame al director de éxitos como "Cuando Harry encontró a Sally".

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles con lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron el domingo medios estadounidenses.

Varios políticos publicaron mensajes de condolencia por el deceso del director de "Cuestión de honor" y de su esposa.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner.

"De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio", declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles en redes sociales.

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó por su parte a la prensa que "nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso".

"No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos", agregó.

La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

El gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la ex vicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.

"Rob será recordado por su notable filmografía y por su extraordinaria contribución a la humanidad", dijo Newsom en X, y afirmó que tenía "el corazón roto por la trágica pérdida".

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también apuntó que hay una investigación en marcha.

"Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto", declaró.

"Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás", agregó.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles declaró a la cadena NBC que un hombre y una mujer, de alrededor de 78 y 68 años, habían sido encontrados sin vida dentro del domicilio.

Cineasta comprometido.

En un mensaje publicado en X, Kamala Harris afirmó que el trabajo de Reiner "impactó en generaciones de estadounidenses" y señaló que el cineasta "amaba" Estados Unidos y se "preocupaba profundamente por el futuro de [la] nación y la lucha por la democracia".

Por su parte, Barack Obama destacó en la misma red social que "bajo todas las historias que produjo [Reiner], había una profunda creencia en la bondad de las personas, y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción".

Reiner alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la serie cómica de los años 1970 "All in the family" (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con "This is Spinal Tap", en 1984.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica "Cuando Harry conoció a Sally", con Billy Cristal y Meg Ryan.

También defendió abiertamente varias causas sociales, como el matrimonio igualitario o la creación del programa First 5 en California, que ofrece programas de desarrollo para niños financiados con los impuestos a productos derivados del tabaco.

FUENTE: AFP.