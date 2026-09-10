Detuvieron a un joven de 20 años que estaba requerido por tres homicidios y la rapiña a un policía

Michael Matías Silva Pullol, conocido como “el Sopita” tiene 20 años y, pese a su corta edad, estaba siendo buscado por haber participado de tres homicidios en enero, febrero y marzo de este año.

El primero fue en enero en el barrio El Monarca, zona donde frecuenta el Sopita. Ese día fue asesinado un hombre de 30 años; los investigadores lo habían identificado y el Ministerio del Interior había difundido sus datos para dar con su paradero, pero no había sido posible hasta este jueves de mañana.

El segundo homicidio vinculado con Pullol fue febrero en Villa García cuando fue asesinado otro hombre de 27 años de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en un descampado.

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Pero, además, los investigadores le adjudican también un homicidio ocurrido en marzo en Las Toscas, en Canelones, donde fue atacado un hombre de 29 años dentro de una casa.

El joven, que es presuntamente un triple homicida, está ahora a disposición de Fiscalía luego de que este jueves el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos lo detuviera en un allanamiento.

El Sopita, además, estaba requerido por haber rapiñado a un policía en Canelones en noviembre de 2025.