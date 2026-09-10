RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN ANCHORENA, COLONIA

Orsi recibe en Colonia a todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño

En la reunión del presidente Orsi con los 19 intendentes se presentará un informe con las posibles consecuencias de las lluvias extremas que provocará El Niño y los recursos que habrá para atender daños.

estancia-anchorena-foto-presidencia

El presidente Orsi recibe este jueves en Colonia a los 19 intendentes con un tema central: preparar al país para los efectos del fenómeno climático conocido como El Niño, que ya está activo y que traerá lluvias extremas en el último trimestre del año y en el inicio del otoño de 2027, a partir de abril.

La reunión se realiza en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, y allí los intendentes recibirán un informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con las posibles consecuencias de tanta lluvia acumulada: se estima que habrá cerca de 25.000 personas evacuadas por las inundaciones sobre fin de año.

El gobierno anunció que acordó líneas de crédito con organismos internacionales por 750 millones de dólares para enfrentar los efectos de El Niño, y la discusión con los intendentes pasará por el momento en el que podrán acceder a esos recursos.

orsi anuncio que el apartamento donde vivio elena quinteros se convertira en sitio de la memoria
Seguí leyendo

Orsi anunció que el apartamento donde vivió Elena Quinteros se convertirá en Sitio de la Memoria

El presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida) dijo en la previa de esta reunión en Colonia que el gobierno debería liberar recursos ahora a los departamentos para hacer obras y prevenir daños, y no esperar a que estos ocurran para después solo reparar destrozos provocados por las inundaciones.

El Niño es un fenómeno climático que se produce por el calentamiento más allá de lo habitual del océano Pacífico en la zona del ecuador. Esto provoca lluvias muy por encima de lo habitual en Sudamérica, incluido Uruguay. Este año el calentamiento del Pacífico es el mayor registrado, por lo que se esperan fenómenos adversos extremos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones
parque batlle

Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
operación zama

Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
INVERSIÓN PRIVADA

Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares

Te puede interesar

Fotos: Subrayado. Lomo de burro clandestino en calle Espronceda, zona de Boix y Merino, Malvín Norte.
Operativo policial

Hallan lomos de burro clandestinos en Malvín Norte: por obras viales, conductores desviaban hacia Boix y Merino y eran rapiñados
Orsi recibe en Colonia a todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño
EN ANCHORENA, COLONIA

Orsi recibe en Colonia a todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño
Foto: difusión Ministerio del Interior. Michael Matías Silva Pullol.
Michael Matías Silva Pullol

Detuvieron a un joven de 20 años que estaba requerido por tres homicidios y la rapiña a un policía

Dejá tu comentario