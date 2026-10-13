Asesor del Ministerio del Interior dijo que "seguramente" este año "haya más homicidios que el año pasado"

El asesor del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo, que dirige el departamento de estadísticas de delitos, dijo que “seguramente” este año cierre con “más homicidios que el año pasado”, aunque no necesariamente 2026 sea el año récord para este delito.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Sanjurjo dijo que esta semana se publicarán las cifras de delitos del tercer trimestre (julio, agosto y setiembre), y adelantó lo que pasó en esos meses.

“Lo que se puede adelantar es que tuvimos un primer trimestre (enero, febrero y marzo) bastante positivo en comparación con el mismo período del año pasado. Un segundo trimestre que fue negativo. Y después julio y agosto fueron meses bastante malos en lo que hace a homicidios, setiembre fue bastante bueno, y bueno, vamos a ver cómo termina el año”, resumió.

Seguí leyendo La Paloma: dos condenados por retener a una mujer para exigirle a su familia que pague una deuda

Sobre esta base estimó cómo cerrará 2026 en cuanto a homicidios: “Calculo que por la tendencia seguramente no va a ser el año con más homicidios de la serie, pero a medida que pasa el tiempo una cierta tendencia se va instalando y seguramente haya más homicidios que el año pasado, eso es muy probable”.

El primer trimestre del año tuvo datos a la baja en la mayoría de los delitos, incluido el homicidio, pero en el segundo trimestre hubo un incremento significativo. Lo que derivó en cambios en la cúpula policial, recordó Sanjurjo.

“Generalmente cuando los datos son buenos, cuando las dinámicas son positivas, se dice, bueno, profundicemos en esta línea. Cuando los datos empeoran algo hay que cambiar porque la delincuencia se adaptó a la estrategia pasada. En el segundo trimestre, cuando aumentaron los homicidios se hicieron una cantidad de cambios en el Ministerio del Interior, se cambió al jefe de Montevideo, se cambió Investigaciones”, destacó.

Con los datos de julio, agosto y setiembre, Sanjurjo dijo que puede haber dos formas de ver lo ocurrido: “Capaz que una forma de verlos es, ojo que en setiembre, después de unos meses de trabajo, mejoró mucho la situación, capaz que vamos por la línea correcta, y otra forma, dependiendo de los números, será: no dimos con la tecla”.