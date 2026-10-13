Un joven de 25 años fue asesinado y un joven de 23 resultó herido en un pie luego de un ataque a tiros que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada de este martes en el Cerro de Montevideo.
Ataque a tiros en el Cerro dejó un joven de 25 años muerto y otro de 23 herido
El homicidio ocurrió sobre las 4:00 de este martes en Juan Viacaba y Polonia, en el Cerro de Montevideo.
La escena fue en Juan Viacaba y Polonia. El joven de 23 años se limitó a decir a la Policía que escuchó el ruido de una moto y los disparos; enseguida, vio al otro joven corriendo hasta desplomarse en una zona de pasajes, frente a un descampado.
Cuando la Policía llegó al lugar, observó el cuerpo de la víctima, mientras que el otro joven fue trasladado al Hospital del Cerro.
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La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de personal de Investigaciones de Zona IV. Fue pedido el trabajo de Policía Científica en el lugar, a fin de recabar elementos para la investigación.
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