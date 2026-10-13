Ataque a tiros en el Cerro dejó un joven de 25 años muerto y otro de 23 herido

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Un joven de 25 años fue asesinado y un joven de 23 resultó herido en un pie luego de un ataque a tiros que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada de este martes en el Cerro de Montevideo.

La escena fue en Juan Viacaba y Polonia. El joven de 23 años se limitó a decir a la Policía que escuchó el ruido de una moto y los disparos; enseguida, vio al otro joven corriendo hasta desplomarse en una zona de pasajes, frente a un descampado.

Cuando la Policía llegó al lugar, observó el cuerpo de la víctima, mientras que el otro joven fue trasladado al Hospital del Cerro.

La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de personal de Investigaciones de Zona IV. Fue pedido el trabajo de Policía Científica en el lugar, a fin de recabar elementos para la investigación.