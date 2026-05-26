La Policía de Canelones investiga por estas horas el cuerpo desmembrado de un hombre que fue hallado en San Luis norte.
Hallan el cuerpo de un hombre desmembrado cerca de San Luis, en Canelones
El cuerpo desmembrado fue hallado este martes en San Luis norte, Canelones. Investigan si se trata de una persona desaparecida en los últimos días y las circunstancias de su muerte.
De acuerdo a la información primaria, a la que accedió Subrayado, aún no se pudo determinar la causa de la muerte ni la identidad de la persona.
Investigan si se trata de un hombre que fue denunciado como desaparecido en los últimos días.
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Las pericias forenses determinarán si se trata de un homicidio y si el desmembramiento fue parte del crimen o se deba a la presencia de animales en la zona.
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