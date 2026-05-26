RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGA LA POLICÍA DE CANELONES

Hallan el cuerpo de un hombre desmembrado cerca de San Luis, en Canelones

El cuerpo desmembrado fue hallado este martes en San Luis norte, Canelones. Investigan si se trata de una persona desaparecida en los últimos días y las circunstancias de su muerte.

policía-en-san-luis-mayo-28

La Policía de Canelones investiga por estas horas el cuerpo desmembrado de un hombre que fue hallado en San Luis norte.

De acuerdo a la información primaria, a la que accedió Subrayado, aún no se pudo determinar la causa de la muerte ni la identidad de la persona.

Investigan si se trata de un hombre que fue denunciado como desaparecido en los últimos días.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo tiene una puñalada en el pecho: hay dos detenidos

Las pericias forenses determinarán si se trata de un homicidio y si el desmembramiento fue parte del crimen o se deba a la presencia de animales en la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

Verano complicado con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros
NIÑO GODZILLA

Verano "complicado" con temperaturas elevadas, tormentas puntualmente muy fuertes y lluvias importantes, anunció Nubel Cisneros
DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Gimena denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por una mujer que dio su nombre al ser detenida
MONTEVIDEO

Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE VISIBILIDAD

Inumet emitió un aviso por nieblas y neblinas en todo el país desde la noche del lunes hasta la mañana del jueves
Treinta y tres

Una embarazada murió y otras dos personas resultaron graves, entre ellas un niño, en un vuelco en ruta 8

Te puede interesar

Orsi en rueda de prensa este martes 26.  video
"Es una muy triste noticia"

"Nuestro radar no lo vio" y "hay algunos que se nos escapan", dijo Orsi sobre el hombre que murió cuando dormía en la calle
Foto: Subrayado. video
Seguridad pública

Luego del triple homicidio, Orsi dijo que "se precisan recursos": "El ministro del Interior tiene la ventaja de tener un plan"
Delincuente arrastró varios metros a una mujer para robarle la cartera en Pocitos video
Marco bruto y luis lamas

Delincuente arrastró varios metros a una mujer para robarle la cartera en Pocitos

Dejá tu comentario